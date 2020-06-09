أردوغان: عازمون على رفع مكانة تركيا في الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزمهم على رفع مكانة تركيا في الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، الثلاثاء.

وقال أردوغان "بعد الجائحة سنعزز مكانتنا في الاقتصاد العالمي بفضل مزايا الإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية لدينا".

وأضاف أنهم مصممون على دعم "المسيرة الإيجابية" للاقتصاد التركي من خلال تخفيض التضخم للمستويات المستهدفة.

وتابع "هدفنا تخفيض التضخم على مراحل من 8.5 بالمئة عام 2020 إلى 6 بالمئة في 2021، وتحت الـ5 بالمئة في 2022".

وأشار إلى أن تركيا في "حالة جيدة" حاليا مقارنة بالدول الأخرى من حيث تطورات سعر الصرف.

وتعهد أردوغان بدعم توظيف الشباب تحت سن 25 عاما "لضمان اكتسابهم المهارات والخبرة".