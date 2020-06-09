84 مليار دولار خسائر متوقعة لشركات الطيران في 2020

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن تسجل شركات الطيران حول العالم صافي خسائر بقيمة 84.3 مليار دولار خلال 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال "إياتا" في تقرير حول توقعاته لصناعة النقل الجوي، الثلاثاء، إن هامش الربح الصافي للشركات سيكون عند سالب 20.1 بالمئة، بينما ستنخفض الإيرادات بنسبة 50 بالمئة، لتصل إلى 419 مليار دولار.

وكانت إيرادات شركات الطيران العالمية سجلت 838 مليار دولار في 2019.

وتوقع الاتحاد أن تنخفض الخسائر إلى 15.8 مليار دولار في 2021، مع ارتفاع الإيرادات إلى 598 مليار دولار.

وحسب التقرير، "سيكون 2020 أسوا عام ماليا في تاريخ صناعة الطيران، في المتوسط كل يوم من هذا العام سيضيف 230 مليون دولار لخسائر الصناعة".

وأشار التقرير إلى مفتاح الانتعاش للقطاع -بشرط عدم حدوث موجة تفشي ثانية من الفيروس- يكمن في إعادة فتح حركة الطيران مع تنفيذ التدابير المتفق عليها مع منظمة الطيران المدني الدولية، للحفاظ على الركاب وأفراد الطاقم في أمان.

وتبخر طلب الركاب مع إغلاق الحدود الدولية لمنع انتشار كورونا؛ وهذا أكبر محرك لخسائر الصناعة، بعد تراجع الطلب على السفر الجوي بنسبة 95 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل/نيسان الماضي، حسب التقرير.

وتوقع "إياتا" أن تنخفض أعداد الركاب إلى 2.25 مليار راكب تقريبا، أي ما يعادل تقريبا مستويات عام 2006.

وحتى ظهر الثلاثاء، ارتفعت أعداد الإصابة بكورونا عالميا إلى 7 ملايين و237 ألفا و783 إصابة، فضلا عن 409 آلاف و623 وفاة، بينما تجاوزت حالات التعافي 3.5 ملايين.