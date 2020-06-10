انتعاش التبادلات التجارية بين تركيا والعراق

انتعشت التبادلات التجارية التركية مع العراق إثر فتح المنافذ الجمركية بين البلدين، بعد أن كانت مغلقة خلال فترة جائحة كورونا، وفق ما أفاد رئيس مجلس العمل التركي-العراقي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، أمين طه.

وأعرب طه في تصريح لمراسل الأناضول، الأربعاء، عن تفاؤله من إعادة فتح المنافذ الجمركية.

وأشار إلى أن حوالي 1700 شاحنة كانت تدخل يوميا من تركيا إلى العراق قبل تفشي فيروس كورونا، وتراجع هذا الرقم إلى 300 خلال مرحلة الجائحة.



وأضاف: "مع فتح المنافذ الجمركية، انتعشت التجارة بين تركيا والعراق بسرعة مرة أخرى، وسيزداد في هذه المرحلة على وجه الخصوص تصدير المنتجات الغذائية والألبسة الجاهزة والأدوية والأثاث المنزلي مرة أخرى".

كما أوضح طه أن هدفهم أن يصل حجم الصادرات إلى العراق مع بداية السنة القادمة إلى 10 مليارات دولار.

ومن جانب آخر أكد أن المباحثات جارية لافتتاح فروع للبنوك التركية في محافظة الموصل شمال العراق.