أردوغان: نعمل على جعل إسطنبول مركزاً للتمويل الإسلامي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده تهدف إلى "جعل إسطنبول الواقعة على مفترق طرق القارات والثقافات، مركزا للتمويل والاقتصاد الإسلامي".

وأكد أردوغان، في كلمة عبر الفيديو خلال مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدولي الـ 12 بإسطنبول، على أن "الاقتصاد الإسلامي مفتاح الخروج من الأزمات".

ونوّه بأن "تركيا، والحمد لله، من بين الدول التي تجاوزت مرحلة كورونا بأقل الأضرار". وأردف قائلا: "إلى جانب توفير احتياجات مواطنينا، قدمنا مساعدات طبية إلى 125 بلدا".

وأضاف: "تبين لنا خلال هذه المرحلة أنّ الثراء المادي فحسب لم يكن كافيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة".

وشدد أن تركيا حققت نموا بنسبة 4.5 بالمئة في الربع الأول من 2020، وهذا ما يظهر تميزها عن دول أخرى ليس في المجال الصحي فحسب بل الاقتصادي أيضا.

وقال : "لا نكثرت لتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي فقدت موضوعيتها ومصداقيتها".