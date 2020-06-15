ستاندرد آند بورز: كورونا فرصة للتحول إلى التمويل الإسلامي

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا توفر فرصة للتحول إلى التمويل الإسلامي.

وأضافت الوكالة في بيان، أن صناعة التمويل الإسلامي العالمي ستستمر بالنمو ببطء في الفترة 2020-2021.

وأعربت عن توقعها بحدوث تباطؤ كبير في الاقتصادات المالية الإسلامية الهامة هذا العام، بسبب التدابير المتخذة ضد الجائحة، وانتعاشها بشكل معتدل عام 2021.

وأوضحت أن صناعة التمويل الإسلامي أظهرت أداء قويا في العام 2019، بفضل دعم سوق الصكوك الأكثر مرونة.

وأكدت أن الجائحة توفر فرصة للتحويل إلى التمويل الإسلامي، وأن هناك فرصة لتسريع الإمكانات طويلة الأجل للصناعة المالية الإسلامية العالمية.

وشددت أن تدابير العزل المتخذة لمواجهة الجائحة، أظهرت أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا وخلق صناعة رشيقة.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق الصحيح بين المعنيين في التمويل الإسلامي، يمكن للقطاع إيجاد سبل جديدة لتحقيق نمو مستدام.