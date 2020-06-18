طلبات إعانة البطالة الأمريكية فوق التوقعات الأسبوع الماضي

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، إلى 1.5 مليون طلب جديد، مقارنة مع توقعات 1.3 مليون طلب، لكنه تراجع 58 ألفا عن طلبات إعانة الأسبوع السابق له.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان، الخميس، إن معدل الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات حتى الأسبوع المنتهي بتاريخ 13 يونيو/ حزيران، بقيت دون تغير بنسبة 14.1 بالمئة، بواقع 20.5 مليون شخص.

و الانخفاض الحاصل في طلبات الإعانة الأمريكية هو الحادي عشر على التوالي، منذ ذروة الارتفاع نهاية مارس/ آذار الماضي.

وذكرت الوزارة أن أكثر من 760 ألف شخص في 46 ولاية، قدموا طلبات للحصول على إعانات بطالة في إطار برنامج يشمل أشخاصا من غير المعنيين عادة بهذه الإعانات، الأسبوع الماضي.

ووصلت طلبات إعانة البطالة الجديدة ذروتها عند 6.867 مليون طلب في الأسبوع الأخير من مارس/ آذار، في ذروة تفشي جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات عزل شلت الاقتصاد الأميركي.

وتسارعت وتيرة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، خلال الأيام الأخيرة، ما يثير مخاوف من أن موجة ثانية من الوباء قد بدأت بالفعل.

ومع ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تعيد إغلاق الاقتصاد مرة أخرى.

وأقر مجلس النواب الأمريكي في أبريل/ نيسان الماضي، حزمة اقتصادية تصل لنحو 3 تريليونات دولار، لدعم الأفراد والشركات في مواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

كما وافق النواب الأمريكي على زيادة إضافية تعادل 600 دولار لمتلقي إعانة البطالة، ليرتفع إجمالي الإعانة إلى 972 دولار أسبوعياً.