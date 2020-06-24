ألبيرق: بورصة إسطنبول استعادت خسائرها عام 2020

أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن بورصة إسطنبول المئوي (BIST100) هي واحدة من الأسواق المالية القليلة في العالم التي استعادت خسائرها عام 2020.

وقال ألبيرق في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" الأربعاء "إن بورصة إسطنبول واصلت صعودها مع تزايد اهتمام المستثمرين منذ بداية العام 2020، وهي إحدى الأسواق العالمية القليلة التي استعادت خسائرها العام الحالي".

وأضاف أن كل من يثق في الليرة التركية ويؤمن بنمو الأصول والشركات التركية فإنه سيحقق المكاسب من ذلك.

ونشر ألبيرق صورة بيانية لأداء أسواق الأسهم العالمية لدول مثل الصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول.