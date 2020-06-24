تركيا تطلق منصة رقمية لتعزيز التجارة الإلكترونية

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، الأربعاء، إطلاق منصة رقمية بهدف تطوير سياسات فاعلة حول التجارة الإلكترونية في البلاد.

وقالت بيكجان في كلمة خلال اجتماع افتراضي للتعريف بنظام معلومات التجارة الإلكترونية "ETBİS"، إن جميع البيانات والتحليلات الخاصة بهذه التجارة، ستكون متاحة في النظام المذكور.

وأوضحت أن حجم التجارة الإلكترونية في تركيا بلغ 136 مليار ليرة تركية (نحو 20 مليار دولار) خلال 2019.

وأشارت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، بمرحلة وباء كورونا، شهد ارتفاعا بنسبة 48 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، ووصلت 63.3 مليار ليرة تركية.