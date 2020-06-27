صادرات التوابل التركية تحقق 80 مليون دولار في 5 أشهر

بلغت قيمة صادرات تركيا من التوابل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 80 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة عن صادرات الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت معطيات رابطة المصدرين في منطقة إيجه التركية، بأن صادرات البلاد من التوابل خلال 2019 حققت 175 مليون دولار.

وأضافت أن صادرات تركيا من التوابل خلال فترة يناير/ كانون الثاني- مايو/ أيار 2020، بلغت 80 مليون دولار، بزيادة 5 بالمئة عن الفترة نفسها من 2019.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للتوابل التركية، حيث بلغت قيمت الصادرات إليها 11.5 مليون دولار، تبعتها ألمانيا بقيمة استيراد 9 ملايين دولار، ثم الصين بـ 6.5 ملايين دولار.

وفي حديث للأناضول، قال جاهد دوغان ياغجي، رئيس اتحاد مصدري الورق ومنتجات الغابات في منطقة إيجه، إن ما يقرب من 85 بالمئة من صادرات التوابل تتكون من منتجات مثل الزعتر والغار والمريمية المعروفة بأنها منتجات الغابات غير الخشبية.

وأكد أن صادرات تركيا من الزعتر ارتفعت العام الماضي بنسبة 2.5 بالمئة في الفترة بين يناير ومايو.