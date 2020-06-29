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انتعاش الثقة في الاقتصاد التركي في يونيو

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 29.06.2020 11:37
آخر تحديث في 29.06.2020 12:19
انتعاش الثقة في الاقتصاد التركي في يونيو

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية بنسبة 19.1 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق في يونيو/حزيران ليسجل 73.5 نقطة، مواصلا تعافيه للشهر الثاني من مستويات بالغة التدني نتجت عن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كان النشاط الاقتصادي تراجع بشدة في مارس/ آذار وابريل/ نيسان مع تطبيق أنقرة إجراءات لكبح انتشار الفيروس.

وبدأ تخفيف الإجراءات تدريجيا في مايو/ أيار ثم رُفعت بالكامل تقريبا في يونيو/ حزيران.

وينبئ المؤشر بنظرة مستقبلية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة دون ذلك.

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