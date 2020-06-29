وزير الخزانة التركي: ارتفاع مؤشر الثقة بالاقتصاد سيستمر العام المقبل

أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا سيواصل ارتفاعه خلال العام الحالي والعام المقبل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبر حسابه في "تويتر" الاثنين، حول تقييمه ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا.

وقال ألبيرق "الثقة في الاقتصاد التركي يواصل ارتفاعه، فمؤشر الثقة ارتفع من 51.3 بالمئة في نيسان، إلى 61.7 بالمئة في أيار، وإلى 73.5 بالمئة في حزيران".

وتابع "سيستمر هذا الأداء خلال العام الحالي وسنتقدم به إلى أبعد من ذلك في العام المقبل".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية على أساس شهري في يونيو/حزيران بنسبة 19.1 بالمئة، إلى 73.5 نقطة مواصلا تعافيه للشهر الثاني على التوالي.

ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام، ويعكس مستوى الثقة دون 100 نقطة توقعات متشائمة، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التفاؤل.