انكماش اقتصاد السعودية 1 بالمئة خلال الربع الأول من 2020

انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نمو 1.7 بالمئة في الفترة المقابلة من 2019.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، الثلاثاء، إن التراجع يعود إلى انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 بالمئة.

وتأثرت السعودية بهبوط أسعار النفط الخام، خلال الشهر الأخير من الربع الأول، مع ظهور خلافات مع روسيا، بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، إلى جانب استمرار التزامها باتفاقية خفض الإنتاج.

وعلى مستوى القطاع غير النفطي، حقق القطاع الخاص نموا قدره 1.4 بالمئة في الربع الأول 2020، بينما حقق القطاع الحكومي نموا بنسبة 1.9 بالمئة.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 695.6 مليار ريال (185.5 مليار دولار) خلال الربع الأول 2020، بانخفاض نسبته 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

ووفق بيان الهيئة العامة للإحصاء، انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2020، بنسبة 5.7 بالمئة إلى 19.981 ألف ريال (5823 دولارا).

ويتوقع أن تكون نسبة الانكماش في نمو الاقتصاد السعودي أكبر خلال الربع الثاني من 2020 مع تأثر البلاد سلبا بالتبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في عقدين خلال أبريل الفائت.

والأسبوع الماضي، توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد السعودية الأكبر في المنطقة، بنسبة 6.8 بالمئة في 2020 مقارنة مع انكماش بنسبة 2.3 بالمئة عن تقديراته في أبريل/ نيسان الماضي.