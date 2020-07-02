وزيرة التجارة: صادراتنا ارتفعت بنسبة 15.8 بالمائة خلال شهر يونيو

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.8 بالمائة خلال يونيو/ حزيران الفائت.

وأوضحت بكجان في اجتماعها الخميس، مع محرري وكالة "الأناضول" بالعاصمة أنقرة، أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.8 بالمائة خلال يونيو مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، وبلغت 13 مليارا و469 مليون دولار.

وأشارت أن الواردات ارتفعت بنسبة 8.2 بالمائة وبلغت قيمتها 16 مليارا و305 مليون دولار، لتبلغ نسبة الصادرات إلى الواردات 82.6 بالمائة.

وذكرت أن وباء فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرة أن تأثيرها في تركيا بدء منذ مارس/ آذار الفائت، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 18.1 بالمائة في آذار و41.4 بالمائة في نيسان، و40.9 بالمائة في أيار.

وأكدت أن تركيا اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة التصدير خلال فترة الوباء، لافتة أن قطاع النسيج حقق زيادة في الصادرات خلال حزيران بنسبة 24 بالمائة، والحديد والصلب 20 بالمائة، والإلكترونيات 18 بالمائة، والألبسة الجاهزة 16 بالمائة.

وذكرت أن بريطانيا جاءت في مقدمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال حزيران مقارنة مع العام الماضي بزيادة بلغت 43 بالمائة، ثم إيران 37 بالمائة، وروسيا 34 بالمائة، والصين 19.6 بالمائة، والعراق 17.8 بالمائة، وألمانيا 12.5 بالمائة.