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توقعات بوصول صادرات تركيا إلى ليبيا إلى 10 مليارات دولار

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 02.07.2020 19:04
آخر تحديث في 03.07.2020 04:13
توقعات بوصول صادرات تركيا إلى ليبيا إلى 10 مليارات دولار

قال مسؤول اقتصادي تركي، الخميس، إن حجم صادرات بلاده إلى ليبيا قد يصل خلال الفترة القريبة 10 مليارات دولار.

وأفاد مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي، في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية (حكومية)، في تصريح، أن حكومة الوفاق الوطني وعالم الأعمال في ليبيا، متشوقان جدا إلى الاستثمارات.

وأوضح أن عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي وقدرة البلاد على إدراك واقعها، يحتمان إنجاز المشاريع الاستثمارية بسرعة.

وأضاف: "تتواصل صادراتنا إلى ليبيا بشكل متزايد (..) ويمكننا الوصول بها خلال فترة قريبة إلى 10 مليارات دولار".

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