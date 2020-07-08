شركة تركية تبرم اتفاقية مع "H3C" الصينية للبنى التحتية التكنولوجية

أبرمت شركة "بوغاز ايتشي" التركية للحواسيب، اتفاقية بيع وتوزيع مع شركة "H3C" الصينية العملاقة، المتخصصة في البنى التحتية التكنولوجية.

وبحسب بيان صادر عن الشركتين التركية والصينية، فإنه من المقرر أن يقوم الجانبان بمشاريع تعاون في مجال البيع والتسويق والتوزيع في تركيا.

وأفاد البيان أنه من المستهدف بموجب الاتفاقية المذكورة أيضاً، استثمار الشركة الصينية في قطاع الإنتاج داخل تركيا، اعتباراً من عام 2021.

ونقل البيان عن عبد الله تجدلي أوغلو، رئيس المجلس الإداري لشركة "بوغاز ايتشي" التركية للحواسيب، قوله إن تركيا تشكل نقطة جذب لعمالقة التكنولوجيا، سواء من حيث الإنتاج أو التسويق أو البيع، وذلك بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها الديناميكية.

بدوره، قال المدير العام لـ "بوغاز ايتشي"، أوميت أوندار، إنهم يواصلون منذ مطلع العام الحالي، تنفيذ مشاريع بيع مع الشركة الصينية المذكورة، لدى كلّ من أوزبكستان، وكازاخستان وألمانيا.

من جانبه، قال مدير "H3C" في تركيا، زهاو لونغ، إنهم يستهدفون الانفتاح على أوروبا، من خلال تركيا.

وأضاف أن تركيا خيار صائب من حيث استثمارات التكنولوجيا.