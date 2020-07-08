مليار و357 مليون دولار عائدات تركيا من صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر

بلغت عائدات تركيا من صادرات الملابس الجاهزة خلال يونيو/ حزيران الماضي، مليارا و357 مليونا و624 ألف دولار.

ووفقا لبيانات اتحاد مصدري منطقة أولوداغ بولاية بورصة، فإن صادرات الملابس الجاهزة خلال يونيو الماضي، ارتفعت 25 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت المعطيات أن عائدات صادرات قطاع الألبسة الجاهزة في تركيا، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 6 مليارات و987 مليونا و196 ألف دولار.

وأشارت المعطيات أن منتجات قطاع الألبسة الجاهزة، وصلت أسواق 171 دولة حول العالم.

ولفتت المعطيات أن دول الاتحاد الأوروبي جاءت في المرتبة الأولى، بين الدول الأكثر استيرادا للألبسة التركية الجاهزة.