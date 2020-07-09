المركزي التركي: النشاط الاقتصادي بدأ بالتحسن منذ مايو والصادرات انتعشت

أعلن البنك المركزي التركي أن الأنشطة الأقتصادية في البلاد بدأت بالتحسن اعتباراً من مايو/ أيار الماضي، بالتزامن مع خطوات الفتح التدريجي للاقتصاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي التركي، الخميس، أشار فيه إلى عقده اجتماعا للمستثمرين بتقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة نحو مئتي مستثمر محلي وأجنبي.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات النقدية والمالية المطبقة مؤخرا ساهمت في الاستقرار المالي والانتعاش في النشاط الاقتصادي بالبلاد.

وأكد البيان أن البنية القوية للنظام الصحي في تركيا جعلت الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد محدودة.

ولفت إلى انتعاش عملية التصدير في البلاد على نحو يفوق التوقعات، مضيفا أنه من المنتظر أن يكون ميزان المعاملات الجارية أكثر إيجابية في النصف الثاني من العام.