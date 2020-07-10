القائمة الرئيسية
اقتصاد
القائمة الرئيسية

تراجع البطالة في تركيا إلى 12.8بالمئة خلال أبريل

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 10.07.2020 14:35
آخر تحديث في 10.07.2020 14:41
تراجع البطالة في تركيا إلى 12.8بالمئة خلال أبريل

تراجعت نسبة البطالة في تركيا إلى 12.8 بالمئة خلال نيسان/ أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية "تويك"، الجمعة، بيانات القوى العاملة لشهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث تراجعت نسبة البطالة في البلاد 0.2 بالمئة، لتصل إلى 12.8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وأوضحت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل ممن يزيد أعمارهم عن 15 عاماً انخفص خلال أبريل 427 ألف شخصاً ليتراجع إلى ثلاثة ملايين و775 ألف شخص.

وأشارت إلى أن البطالة خلال نيسان/ أبريل انخفضت بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده "قريبة جدا"...
مختارات