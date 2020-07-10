تشاوش أوغلو: "قريبون جدا" من اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده "قريبة جدا" من توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، خلال زيارة عمل للمملكة التقى فيها رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

وأوضح الوزير التركي أن اتفاق التجارة سيغطي السلع المصنعة والزراعة والخدمات.

وقال إنه "من حيث المبدأ لا يشوب الاتفاق أي خلافات، لكن هناك حاجة لوضع اللمسات الأخيرة على بعض المسائل الفنية".

وتابع: الأمور تجري بشكل جيد جدا ونحن قريبون للغاية من صياغة الاتفاق بشكله النهائي.

وقال تشاوش أوغلو للصحيفة: لو نظرتم إلى حجم التجارة الثنائية بين أنقرة ولندن فإن 95% منها تتركز على المنتجات الصناعية، واتفقنا على ذلك... و5% ترتكز على الخدمات والزراعة.

وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري مع تركيا بعد ألمانيا، إذ أن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا يعد أمرا بالغ الأهمية للشركات التركية، خاصة مصنعي السيارات ومصانع المنسوجات ومنتجي الأجهزة المنزلية، وفق الصحيفة البريطانية.

ووصف وزير الخارجية التركي المملكة المتحدة بأنها "حليف استراتيجي" قائلا: اتفقنا مسبقا مع المملكة المتحدة على زيادة تجارتنا الثنائية في الفترة ما بعد بريكست، ووضعنا هدفا لرفع التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار.

يشار أن حجم التجارة بين تركيا وبريطانيا بلغ العام الماضي 18.8 مليار دولار: صادرات بريطانية 7.9 مليار دولار، وتركية 10.9 مليار دولار، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن أنقرة تأمل في التفاوض على اتفاق منفصل بشأن الهجرة مع بريطانيا، اتفاق من شأنه منح الأتراك مكانة خاصة عندما تطبق المملكة المتحدة قواعد جديدة للهجرة في عهد بريكست.

وتشير تقديرات إلى وجود نحو 350 ألف إلى 400 ألف تركي في المملكة المتحدة، معظمهم استفاد من اتفاق أنقرة الذي وقعته مع السوق الأوروبية المشتركة عام 1963، الذي سمح للأتراك بالعمل وتأسيس شركات في بريطانيا.

بدوره، قال مسؤول كبير في وزارة التجارة الدولية ببريطانيا، تعليقا على تصريحات تشاوش أوغلو، إن المحادثات بين البلدين "تتقدم بشكل جيد".

وأضاف أن وزيرة التجارة الدولية، ليز تراس، ووزير التجارة رانيل جياواردينا، سيجتمعان مع نظرائهم الأتراك لإجراء محادثات، الأسبوع القادم.

وفي هذا السياق، قال تشاوش أوغلو للصحيفة البريطانية: "نتفاوض على اتفاقيتين منفصلتين؛ اتفاق للتجارة الحرة، واتفاق آخر مماثل لاتفاق أنقرة".

وأجرى وزير الخارجية التركي زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، التقى خلالها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ونظيره دومينيك راب، ورئيس مجموعة تركيا في البرلمان البريطاني جيفري دونالدسون.