انتعاش قطاع الطيران في تركيا خلال يونيو

شهد قطاع الطيران في تركيا، انتعاشاً خلال يونيو/حزيران الماضي، مع بدء العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، عقب تراجع تفشّي وباء كورونا.

وبحسب بيانات المديرية العامة لتشغيل المطارات التركية، فإن الفترة بين مارس/ آذار- أبريل/نيسان 2020، شهدت تراجعاً كبيراً في رحلات الطيران، سواء تلك العابرة من أجواء البلاد (ترانزيت) أو التي تستخدم مطاراتها.

وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عبور 34 ألفا و441 طائرة، للأجواء التركية، ليتراجع هذا العدد إلى 23 ألفا و92 في مارس/آذار الفائت، وإلى 6 آلاف و484 رحلة طيران في أبريل/نيسان.

وبحلول يونيو/حزيران الماضي، وتزامناً مع بدء مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية في تركيا وبعض دول العالم، بدأت رحلات الطيران بالانتعاش، لتبلغ 46 ألفاً و760 رحلة.

وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2020، عبرت الأجواء التركية 113 ألفا و416 رحلة طيران، فيما كان هذا الرقم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 227 ألف و900 رحلة طيران.

وفي سياق متواصل، شهدت المطارات التركية إجراء 110 ألفا و681 رحلة طيران على الخطوط الداخلية والدولية، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، فيما بلغ هذا الرقم 46 ألفاً و760 رحلة ذهاب وإياب، خلال يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجع بشكل كبير خلال مارس-أبريل 2020.

وخلال الأشهر الـ 6 من العام الحالي، شهدت المطارات التركية إجراء 350 ألفا و881 رحلة طيران على الخطوط الداخلية والدولية، فيما شهدت الفترة نفسها من العام الفائت، إجراء 715 ألف و544 رحلة طيران.