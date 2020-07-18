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أردوغان يعلن بدء تشييد مصنع أول سيارة تركية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 18.07.2020 18:36
آخر تحديث في 19.07.2020 03:00
أردوغان يعلن بدء تشييد مصنع أول سيارة تركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية، بولاية بورصة (غرب).

ونشر الرئيس أردوغان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محليا "TOGG".

وأرفق أردوغان، الصورة بالتعليق قائلا: "اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية بقضاء غيمليك".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصًا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، ليتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويًا من 5 أنواع مختلفة.

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