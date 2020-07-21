تركيا تهدف إلى إطلاق 10 شركات ناشئة أحادية القرن بحلول 2023

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا تهدف إلى إطلاق 10 شركات "أحادية القرن" بحلول عام 2023.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" في العامين الماضيين بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "بحلول عام 2023، نهدف إلى إطلاق 10 شركات جديدة على الأقل تبلغ قيمة الواحدة منها مليار دولار".

وشركة "أحادية القرن" أو "يوني كورن" مصطلح اقتصادي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار.

وأشار أردوغان إلى أن الصادرات التركية ازدادت بمقدار 5 أضعاف خلال 17 عاما، من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 180.8 مليار دولار عام 2019.

وأوضح أن تركيا أنتجت 62 % من طاقتها الكهربائية عام 2019 من مواردها المحلية والمتجددة، مؤكدا أن ذلك يعني "أن تركيا تخرج من كونها محتاجة إلى الطاقة".

وتابع الرئيس التركي "وفرنا لمواطنينا إمكانية امتلاك منازل بأقل تكلفة وبتمويل طويل الأمد، وبفضل ذلك مكنّا أكثر من 200 ألف أسرة من امتلاك منازل".

وحول المساهمة التركية في إطار مكافحة كورونا لمختلف دول العالم، قال أردوغان "لبينا طلبات 136 بلدا و4 مؤسسات دولية لدعمها بالمستلزمات الطبية".

وذكر أن الاقتصاد التركي يكتسب مناعة ضد الاضطرابات العالمية، لافتا إلى التدابير المتخذة حيال المحاولات المالية الخبيثة.

وبخصوص تأثير النظام الرئاسي على الاقتصاد، ذكر الرئيس التركي أنه لا مفر من المرور بمخاض في الكثير من القطاعات أثناء تغيير شكل نظام الحكم في البلاد.