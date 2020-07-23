البنك المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة عند 8.25 في المئة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي، إبقاء معدل الفائدة عند 8.25 %، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان صدر الخميس، عقب اجتماع عقدته اللجنة، الخميس، في العاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن النمو العالمي تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب تأثير فيروس كورونا، لافتا أن المركزي التركي يراقب تأثيرات كورونا على تدفق رأس المال والتجارة الخارجية وأسعار السلع عن كثب.

وأشار إلى وجود انتعاش جزئي في تركيا عقب التدابير النقدية والمالية التي اتخذت لتحقيق الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي من خلال دعم الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد منذ مايو/ أيار الماضي.

وذكر أنه رغم الانخفاض الملحوظ في عائدات قطاع السياحة بسبب كورونا، إلا أنه من المتوقع حدوث تحسن جزئي من خلال تخفيف قيود السفر.

ولفت أن انتعاش صادرات السلع وانخفاض مستويات أسعار السلع سيدعم رصيد الحساب الجاري في الفترة المقبلة.

وقرر المركزي التركي، الحفاظ على الموقف المالي المشدد بهدف تسريع التراجع في التضخم، والحد من المخاطر المتعلقة بسلوك التسعير.

وأكد أنه سيواصل استخدم جميع الأدوات المتوافرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.