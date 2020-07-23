تركيا وإسبانيا تتفقان على مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن بلادها تهدف إلى مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين أنقرة ومدريد.



وأجرت بكجان ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ماريا رايس ماروتو الليرا، لقاء افتراضيا، وقعتا خلاله على مذكرة تفاهم حول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين في نسختها الأولى.



وفي كلمة لها خلال اللقاء، أشارت بكجان إلى أن العلاقات بين البلدين تستمر بشكل ممتاز منذ قرن ونصف.



وقالت إن "رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية يليق بالروابط التاريخية بين البلدين. نهدف إلى مواصلة زخم العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما".



ولفتت إلى أنها أجرت 3 لقاءات مع الوزيرة الليرا، في غضون 3 أشهر، مؤكدة أن تلك اللقاءات مؤشر على إيلاء الطرفين أهمية للعلاقات بينهما.



وأعلنت أن وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، ستزور تركيا بتاريخ 27 يوليو/تموز الجاري.

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وأكدت ضرورة تطوير البلدين التعاون المتبادل في المجالات التي ينشطان فيها.



وشددت بكجان، على أهمية زيادة التجارة المتبادلة وتشجيع الاستثمارات بين الطرفين.



كما لفتت على أهمية التعاون بين البلدين في مجال السياحة، مؤكدة في نفس الوقت على أن بلادها تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الصحة أيضا.



من جهتها أشارت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ماريا رايس ماروتو الليرا، إلى إمكانية تعاون البلدين في مجالي الصحة والسياحة.



وأضافت: "يمكننا تحسين مجالات التجارة والاستثمار. أثّر وباء كورونا على اقتصاداتنا كثيرا، لذلك ستكون مشاريع التجارة الدولية مهمة جدا وستكون مفتاح الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء".