ارتفاع الصادرات التركية 15.7 بالمئة في يونيو

حققت الصادرات التركية ارتفاعا بنسبة 15.7 بالمائة خلال حزيران/ يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019.

جاء ذلك بحسب المعطيات التي نشرتها كل من مؤسسة الإحصاء التركية، ووزارة التجارة، الأربعاء.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في يونيو، 13 مليارا و462 مليون دولار، بزيادة 15.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2019.

وسجلت الواردات ارتفاعا بلغت نسبته 8.3 بالمئة، لتصل قيمتها 16 مليارا و308 ملايين دولار.

كما انخفض عجز التجارة الخارجية بنسبة 17 بالمئة، ليبلغ مليارين و846 مليون دولار.

وارتفعت نسبة الصادرات إلى الواردات من 77.2 بالمئة في يونيو 2019 إلى 82.6 بالمئة خلال العام الجاري.

وفي الفترة بين كانون الثاني/ يناير إلى يونيو، انخفضت الصادرات بنسبة 15.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتراجع إلى 75 مليارا و21 مليون دولار.

وانخفضت الواردات بنسبة 3.2 بالمئة لتبلغ 98 مليارا و 895 مليون دولار.

وارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 73.2 في المئة، ليصل إلى 23 مليارا و874 مليون دولار.

فيما انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات من 86.5 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو 2019، إلى 75.9 بالمئة في نفس الفترة من العام الجاري