ألبيرق: سنظهر بوحدتنا وتعاوننا مدى قوة الاقتصاد التركي

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إن بلاده ستظهر قوتها الاقتصادية للعالم، خطوة بخطوة، في مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها (بعد انحسار كورونا).

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر، الخميس، علق فيها على ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا، لشهر يوليو/ تموز الجاري.

وأفاد ألبيرق، أن "مؤشر الثقة الاقتصادية التركية ارتفع في يوليو بمعدل 11.8 بالمئة، ليبلغ 82.2 نقطة، بعدما كان 73.5 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي".

وأضاف: "سنظهر مرة أخرى بوحدتنا وتعاوننا مدى قوة الاقتصاد التركي، خطوة بخطوة في مرحلة الحياة الطبيعية الجديدة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية لشهر يوليو، بمعدل 11.8 بالمئة، ليسجل 82.2 نقطة، ويواصل تعافيه للشهر الثالث على التوالي.

و"الثقة الاقتصادية"، مؤشر مركب يحوي تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام، ويعكس مستوى الثقة دون 100 نقطة توقعات متشائمة، فيما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التفاؤل.