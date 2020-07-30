انكماش الاقتصاد الألماني 10.1 بالمئة بالربع الثاني إثر جائحة كورونا

أفادت بيانات رسمية، الخميس، بانكماش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الثاني 10.1 بالمئة على أساس ربعي، بسبب القيود الاقتصادية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني (حكومي)، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي سجل انكماشا 11.7 بالمئة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، مقابل انكماش بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وحسب بيانات المكتب، جاء انكماش أكبر اقتصاد أوروبي مدفوعا بانهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركة وتراجع الصادرات خلال الجائحة.

ويعد هذا الانكماش هو الأكبر منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لألمانيا في عام 1970.

وأقرت ألمانيا خطة تحفيز مالي بقيمة 750 مليار يورو (870 مليار دولار) لتجاوز تداعيات فيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، فيما أقر البنك المركزي الأوروبي خطة تحفيز في يوليو/تموز الحالي بقيمة 750 مليار يورو لدعم خطط التعافي لدول المنطقة.