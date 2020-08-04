توقعات بإفلاس ثلث المطاعم والمقاهي في بروكسل تحت تأثير الجائحة

توقع مسؤول بلجيكي، الثلاثاء، إفلاس نحو ثلث المطاعم الموجودة في العاصمة بروكسل، الخريف المقبل بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأوضح فيليب ترين، رئيس اتحاد صناعة الخدمات الغذائية في تصريح صحفي الثلاثاء، أن التدابير الوقائية ضد كورونا ستؤدي إلى إغلاق ثلث المطاعم والمقاهي الموجودة في بروكسل بسبب موجة الإفلاس التي ستضرب ممثلي القطاع في الخريف المقبل.

وأضاف أن العديد من المطاعم والمقاهي بالكاد كانت تواصل عملها، إلا أن تطبيق التدابير الوقائية حولت الوضع إلى كارثة بالنسبة لأصحاب القطاع.

وقال ترين "إن العديد من المحال أغلقت بسبب الفيروس وبعضها أغلقت لفترة من الوقت لقضاء العطلة إلا أنهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من فتحها مرة أخرى".

وتوقع إغلاق نحو 30 بالمئة من المحال من أصل 1200 في بروكسل نهاية العام الحالي، وأن أكثر الأماكن تأثرا بالأزمة ستكون المحال ذات العمالة القليلة.

ويعتقد مسؤولون حكوميون أن وضع القطاع سيتوضح أكثر مع برودة الطقس في سبتمبر/ أيلول المقبل، في حين تستعد الحكومة الإقليمية في بروكسل تقديم قروض مناسبة للمطاعم والمقاهي اعتبارا من سبتمبر.

وأعلنت الحكومة البلجيكية مؤخرا اتخاذها إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا، وشملت هذه التدابير الحصول على معلومات مثل ارقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للأشخاص مرتادي المطاعم والمقاهي، وارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي الشوارع والساحات المزدحمة.

وحتى الثلاثاء، بلغت إصابات كورونا في بلجيكا 17 ألفا و598 توفي منهم 9 آلاف و850، وتعافى 70 ألفا و314، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.