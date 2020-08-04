وزيرة التجارة التركية: صادرات تركيا تواصل انتعاشها في يوليو متجاوزة الـ 15 مليار دولار

كشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن حجم صادرات بلادها خلال يوليو/ تموز، ارتفع بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة بيونيو/ حزيران، مسجلًا 15 مليارًا و12 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الوزيرة في بيان، الثلاثاء، أن الصادرات تواصل انتعاشها في يوليو، وذلك عقب انتشار وباء فيروس كورونا.

وقالت: "الصادرات خلال يوليو زادت بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة بالشهر الذي قبله وحققت 15 مليارًا و12 مليون دولار، فالصادرات تجاوزت مستوياتها قبل الوباء ووصلت إلى أعلى قيمة لها خلال العام 2020".

وأشارت إلى أن حجم الصادرات انخفض بنسبة 5.8 بالمئة خلال يوليو العام الجاري مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي جراء تأثير الوباء وخفض أيام العمل.

كما لفتت بكجان إلى أن حجم الواردات انخفض بنسبة 7.66 بالمئة خلال يوليو 2020 وحقق 17 مليارًا و756 مليون دولار.

وبيّنت أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي انكمش بنسبة 11.9 بالمئة والاقتصاد الأمريكي بنسبة 32.9 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت أن صادرات قطاع السيارات ارتفع بنسبة 10.1 بالمئة، والألبسة الجاهزة بنسبة 41 بالمئة والمنسوجات بنسبة 18.5 بالمئة خلال يوليو مقارنة بيونيو.

وأكدت أن تركيا أثبتت أنها بلد آمن ومستقر ومورد رغم كل السلبيات خلال فترة الوباء.