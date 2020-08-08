إسطنبول تصدر بضائع بأكثر من 35 مليار دولار في الأشهر الـ7 المنصرمة

بلغت صادرات مدينة إسطنبول التركية، خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، 35 مليارا و494 مليونا و831 ألف دولار.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فقد صدرت إسطنبول منتجاتها في 27 قطاعا إلى 236 نقطة حول العالم حتى نهاية يوليو.

وجاء قطاع الألبسة الجاهزة في مقدمة القطاعات الأكثر تصديرا في إسطنبول، بحسب المعطيات المتوافرة.

وبلغت قيمة صادرات الألبسة الجاهزة، 5 مليارات و803 ملايين و633 خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020.

وحلّ قطاع المواد الكيميائية ومشتقاتها في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 5 مليارات و351 مليونا و873 ألف دولار.

وثالثا حلّ قطاع الصلب بثلاثة مليارات و626 ملايين و288 ألف دولار، ورابعا قطاع الكهرباء والإلكترونيات بمليارين و935 مليون و186، وخامسا قطاع السيارات بمليارين و821 مليونا و115 ألف دولار.

وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان المستوردة من إسطنبول خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 3 مليارات و422 مليونا و752 ألف دولار.

وحلت بريطانيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات مليارين و571 مليونا و253 ألف دولار.

وثالثا الولايات المتحدة بمليار و664 مليونا و513 ألف دولار، ثم إيطاليا بمليار و524 مليونا و711 ألف دولار، وإسبانيا بمليار و388 مليونا و451 ألف دولار.