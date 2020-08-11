الذهب يفقد مكاسب أسبوعين بعد إعلان تسجيل أول لقاح لـكورونا

تعمقت خسائر الذهب، الثلاثاء، بعد إعلان في روسيا تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يبدأ إنتاجه اعتبارا من الشهر المقبل، ليخسر المعدن النفيس مكاسبه المسجلة في نحو أسبوعين.

وبحلول الساعة (1:25 ت.غ)، كان الذهب يتداول في المعاملات الفورية عند 1951.50 دولارا للأوقية بخسارة 76.22 دولارا أو بنسبة 3.78 % عن الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 69.55 دولارا أو بنسبة 3.46 % الى 1979 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذه العقود منذ 31 يوليو/ تموز الماضي.

وزاد من خسائر الذهب، عمليات بيع واسعة لجني الأرباح من قبل المستثمرين، مستفيدين من حفاظ الدولار على مستوى صاعد، رغم تراجع العملة الأمريكية قليلا الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لأول مرّة في العالم، تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد"، مضيفاً "أعلم أنه فعال بما فيه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة".

لكن منظمة الصحة العالمية شككت في نجاعة اللقاح الروسي للسرعة التي تم التوصل إليه فيها.

ومع ذلك، طغى انفتاح شهية المستثمرين للمخاطرة، بدفع آمال تعافي الاقتصاد إثر التقارير المشجعة بشأن اللقاح، على آمال باتفاق حل وسط بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، بشأن حزمة تحفيز جديدة، يراوح حجمها بين 1-3 تريليونات دولار.

كانت مفاوضات خطة التحفيز الجديدة، أحد الأسباب في تسارع صعود الذهب منذ 4 أغسطس/ آب الجاري، ليحقق منذ ذلك التاريخ أعلى مكاسب له في أسبوع واحد.

والجمعة، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما قفزت إلى 2072.5 دولارا للأوقية.