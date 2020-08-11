تركيا صدرت ملابس ومنسوجات بقيمة 2 مليار دولار في يوليو

صدّر قطاع الملابس والمنسوجات في تركيا منتجات بنحو ملياري دولار، خلال يوليو/ تموز الماضي، إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة.

وبناء على معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، واتحاد مصدري "أولوداغ" الثلاثاء، فإن قطاع الملابس والمنسوجات حقق زيادة بالصادرات بنسبة 8.44 بالمئة في يوليو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.

وأضاف أن قيمة الصادرات بلغت مليارا و812 مليونا و845 ألف دولار، لأكثر من 150 دولة ومنطقة.

وأشار أنه خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز 2020، ازدادت صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات بنسبة 15.33 بالمئة، محققة إيرادات بقيمة 8 مليارات و790 مليون و128 ألف دولار.

وذكر أن قطاع الملابس والمنسوجات يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع السيارات في المساهمة في صادرات تركيا.

وأوضح أن ألمانيا جاءت في مقدمة الدول الأكثر تصديرا لها في قطاع الملابس والمنسوجات بقيمة بلغت 349 مليونا و155 ألف دولار خلال يوليو الماضي.

تلتها إسبانيا بقيمة بلغت 183 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بقمية 154 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ 109 مليون دولار.

وحصلت إسطنبول على النصيب الأكبر من الصادرات مقارنة بباقي الولايات التركية، حيث بلغت قيمة صادراتها مليارا و182 مليونا و770 ألف دولار.

وحلت ولاية إزمير في المركز الثاني بقيمة 170 مليونا و134 ألف دولار، وبورصة في المركز الثالث بقيمة 141 مليونا و787 ألف دولار.