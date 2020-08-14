وزير المالية: تركيا الأولى أوروبياً في ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي

قال وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيراق، إن مؤشر الإنتاج الصناعي التركي ارتفع 17.6 بالمئة خلال يونيو/ حزيران، لتحتل أنقرة بذلك المركز الأول أوروبيا.

وأفاد ألبيراق في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، حول مؤشرات الإنتاج الصناعي، أن "التعافي القوي في المؤشرات الاقتصادية سيخيب مرة أخرى آمال الأطراف المتشائمة (لم يسمها) بخصوص معدلات النمو".

كما نشر ألبيرق جدولا لمؤشرات الإنتاج الصناعي في الدول الأوروبية، خلال يونيو.

وحسب الجدول، تأتي تركيا بالمرتبة الأولى بـزيادة بلغت 17.6 بالمئة، تليها المجر بـ 17.1 بالمئة، ثم إسبانيا بـ 14.5.

وبلغت نسبة معدل الزيادة في المؤشر لدى دول الاتحاد الأوروبي 9.1 بالمئة، في حين جاءت النرويج في ذيل الترتيب مسجلة تراجعا بمعدل 2.3 بالمئة.