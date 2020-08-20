حجم التجارة الالكترونية في تركيا تجاوز الـ13 مليار دولار

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الخميس، إن حجم التجارة الالكترونية في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 91 مليارا و700 مليون ليرة تركية (ما يعادل نحو 13 مليار دولار).

وأوضحت بكجان في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن نسبة التجارة الالكترونية في البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ارتفعت 64 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت بأن حجم التجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الماضي، بلغ 55 مليارا و900 مليون ليرة تركية، وفي إجمالي 2019، وصل إلى 136 مليار ليرة.

وأضافت أن فترة تفشي فيروس كورونا، أظهرت مجددا أهمية التجارة الالكترونية، مشيرة أن جميع القطاعات استخدمت هذا المجال في التجارة الداخلية والخارجية خلال مرحلة الوباء.

وتابعت قائلة: "بالنظر إلى الموقع الجغرافي المميز لبلادنا، فإننا من الممكن أن نكون مركزا للتجارة الالكترونية في العالم".

وذكرت بأن وزارة التجارة التركية قدمت دعما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الانتقال إلى نظام التجارة الالكترونية، مشيرة أن 3 آلاف و761 شركة صغيرة ومتوسطة بدأت العمل بنظام التجارة الالكترونية مؤخرا.