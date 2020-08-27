طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز المليون طلب

تجاوز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة المليون طلب في الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يتعثر مع استمرار جائحة كورونا وتوقف مساعدة مالية من الحكومة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.006 مليون للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس آب مقارنة بـ 1.104 مليون في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليون طلب في أحدث أسبوع.

وساهم إعادة فتح الأنشطة في مايو أيار في دفع طلبات الإعانة للانخفاض من مستوى قياسي عند 6.867 مليونا في مارس آذار، حين جرى إغلاق المنشآت غير الضرورية في مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا. وانخفض عدد الطلبات دون المليون في وقت مبكر من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ بدأت الجائحة في الولايات المتحدة.

وأكد تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة اليوم الخميس أن الاقتصاد عانى أكبر انكماش فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني. وهوى الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 31.7 % في الربع الماضي بحسب ما قالت الحكومة في تقديرها الثاني. ويمثل ذلك تعديلا من وتيرة قدرها 32.9 % أعلنت الشهر الماضي.