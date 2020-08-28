بدء إنتاج سيارات Hyundai i20 في تركيا

بدأت شركة هيونداي إنتاج سياراتها موديل i20 في مصنعها الواقع في ولاية قوجا إيلي شمال غربي تركيا.

وشارك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الجمعة، في مراسم بدء الإنتاج المتسلسل للسيارة حيث لفت في كلمته، إلى متانة العلاقات بين تركيا وكوريا الجنوبية، وأهمية مثل هذه المشاريع في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح الوزير أن مصنع الشركة في تركيا سيغطي نحو 50 بالمئة من الإنتاج العالمي لهذا الموديل من سيارات هيونداي.

ولفت إلى أن 90 بالمئة من سيارات Hyundai i20 المنتجة في تركيا سيتم تصديرها لا سيما إلى أوروبا، مشيرا إلى أن نسبة الانتاج المحلي فيها تتجاوز 60 بالمئة.

وتطرق الوزير ورانك إلى طموحات تركيا فيما يخص صناعة السيارات، لا سيما بعد إطلاقها مشروع السيارة المحلية.

ولفت إلى أن تركيا تهدف لأن تكون رائدة على مستوى أوروبا وضمن الخمسة الأوائل في العالم في صناعة المركبات التجارية الخفيفة والثقيلة الكهربائية والموصولة بالانترنت وذاتية القيادة، بحلول 2030.



كما نوه أنهم يهدفون لجعل تركيا مركزا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، من خلال الاستثمارات في هذا المجال.

وفي 13 أغسطس الحالي أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تدخل السيارة المحلية الخدمة نهاية عام 2022 وأن تصبح تركيا واحدة من الدول الرائدة عالميا في السيارات الكهربائية.