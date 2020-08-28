مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يواصل الارتفاع في أغسطس

أظهرت بيانات من مؤسسة الإحصاء التركية اليوم الجمعة أن مؤشر الثقة الاقتصادية بالبلاد ارتفع 4.4 بالمئة على أساس شهري في أغسطس/ آب إلى 85.9 نقطة، ليسجل تعافيا للشهر الرابع على التوالي من مستويات متدنية ناجمة عن تدابير لمكافحة فيروس كورونا.

وانخفض النشاط الاقتصادي بحدة في مارس/ آذار وأبريل/نيسان، حين بلغ المؤشر مستوى منخفضا عند 51.3 نقطة، إذ طبقت أنقرة إجراءات لإبطاء انتشار الفيروس.

وجرى تخفيف التدابير تدريجيا في مايو أيار/ ورُفع معظمها في يونيو/ حزيران.

واستقر المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة حين يكون فوق 100 وإلى التشاؤم حين يكون دون هذا المستوى، آخر مرة فوق مستوى 100 نقطة في مارس/ آذار 2018.