صادرات تركيا من "الحبة السوداء" تحطم رقماً قياسياً

ارتفع حجم صادرات الحبة السوداء (حبة البركة) في تركيا خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري 2020، بنسبة 219 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

وبحسب معلومات جمعتها الأناضول من معطيات اتحادات مصدري منطقة بحر إيجة، فإن تركيا أدخلت مليونا و189 ألف دولار إلى البلاد، عبر تصدير الحبة السوداء إلى نحو 50 دولة في عام 2019.

وبهذا الرقم حطمت تركيا رقما قياسيا في حجم صادرات الحبة السوداء على مر تاريخها.

وزاد حجم صادرات الحبة السوداء خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري بنسبة 219 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2019، لترتفع من 385 ألف دولار إلى مليون و227 ألف دولار.

وتحتل ولاية أوشاق غربي تركيا، مكانة مهمة في إنتاج الحبة السوداء. حيث أبدى المزارعون في الولاية خلال السنوات الأخيرة اهتماما أكبر بهذا المنتج.

وضمن إطار مشروع "تقليص الأراضي البور" الذي أطلقته وزارة الزراعة والغابات التركية، تم توزيع طن من حبوب "الحبة السوداء" للمزارعين في ولاية أوشاق عام 2015، لتلعب دورا في زيادة زراعة هذا المنتج.

وأفاد مدير فرع المراعي والنباتات العلفية في مديرية الزراعة بولاية أوشاق، في تصريح لمراسل الأناضول، أن زراعة الحبة السوداء بدأت في الولاية بـ 800 دونم لتصل إلى 4 آلاف و500 دونم.

وأضاف: "تزايد الطلب على الحبة السوداء خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا بسبب فوائدها على النظام المناعي".

من جانبه قال إسماعيل آق طاش، أحد المنتجين، إنه بدأ بزراعة الحبة السوداء إثر التشجيع الذي تلقاه من وزارة الزراعة والغابات.