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تركيا.. نسب التضخم في أغسطس أقل من التوقعات

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 03.09.2020 13:08
آخر تحديث في 03.09.2020 13:44
وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الأنباء الفرنسية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 0.86 في المئة، ليبلغ التضخم 11.77 في المئة على أساس سنوي.

وكانت الأوساط الاقتصادية في تركيا تتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أغسطس الماضي، بنسبة 0.96 في المئة.

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية الخميس، فإن نسبة التضخم خلال أغسطس الماضي، بلغت 11.77 على أساس سنوي، في حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين 11.53 في المئة.

وأشارت أن مؤشر أسعار المنتجين زاد خلال أغسطس الماضي، بنسبة 2.35 بالمئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.27 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبنسبة 11.77 بالمئة مقارنة مع أغسطس من العام الماضي.

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