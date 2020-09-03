وزير الخزانة والمالية التركي: صادراتنا بأغسطس تجاوزت 12 مليار دولار

أعلن وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، أن قيمة صادرات بلاده خلال أغسطس/ آب الماضي، بلغت 12 مليار و463 مليون دولار.

جاء ذلك خلال تقييمه، الخميس، معطيات الصادرات والواردات خلال أغسطس الماضي، عبر حسابه في "تويتر".

وأوضح ألبيرق أنه خلال العام الحالي انضم 10 آلاف و816 مصدّرا جديدا لعائلة المصدرين بحجم صادرات قارب المليار دولار.

وأضاف أن نسبة الصادرات إلى الواردات باستثناء الذهب بلغت 90 في المائة خلال الفترة من يونيو/ حزيران حتى أغسطس/ آب.

وتضمنت تغريدة ألبيراق، جدولا بالشركات التي بدأت التصدير منذ بداية العام الحالي وقيمة صادراتها، مشيرا أن 1307 شركات جديدة حققت صادرات بقمية 110.2 ملايين دولار في أغسطس.

يشار أنه خلال أغسطس، سجلت 8 قطاعات رقما قياسيا في الصادرات، فيما سجل 17 قطاعا زيادة في الصادرات، بحسب ما أعلنه، الأربعاء، مجلس المصدّرين الأتراك.