وزيرة التجارة التركية تؤكد سعي بلادها توقيع اتفاق تجارة حرة مع أذربيجان

قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن أنقرة تهدف لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أذربيجان.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيسة المجلس الوطني (البرلمان) الأذربيجاني "صاحبة غفاروفا" في أنقرة، حسب بيان صادر عن الوزارة، الجمعة.

ولفتت بكجان خلال لقائها مع المسؤولة الأذربيجانية التي تجري زيارة رسمية إلى تركيا، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.4 مليارات دولار، عام 2019.

وأكدت على أن هذا الرقم لا يعكس إمكانيات البلدين، وأن أنقرة تسعى للارتقاء بحجم التبادل التجاري أكثر.

وأشارت الوزيرة إلى إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية مع أذربيجان، في إطار اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين عقد في 25 فبراير/شباط 2020.

وأعربت عن ترحيبها باستكمال إجراءات المصادقة الداخلية على الاتفاقية في أذربيجان، مشيرة إلى أن تركيا بدورها ستستكمل إجراءات المصادقة بمجرد أن يستأنف البرلمان التركي عمله.

وأكدت بكجان حرص البلدين على زيادة التعاون التجاري، قائلة "نهدف لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أذربيجان".

بدورها، شددت غفاروفا على أن إمكانيات البلدين أكبر من حجم التبادل التجاري الراهن.

وأكدت أنهم سيعملون على زيادة حجم التجارة من خلال اتفاقيات التعاون المتبادل والجهود المشتركة.