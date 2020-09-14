الإنتاج الصناعي التركي يتسارع في يوليو ويتجاوز التوقعات

أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي 4.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/تموز، متجاوزا التوقعات ومواصلا التسارع منذ إعادة فتح الاقتصاد في يونيو/ حزيران عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع نمو الناتج الصناعي ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 8.8 بالمئة في يوليو/تموز، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي.

رصدت تركيا أول إصابة بالفيروس لديها في 11 مارس/آذار ليعقب ذلك مباشرة توقف العديد من المصانع، مما أدى إلى تراجع الإنتاج 31.4 بالمئة في أبريل/ نيسان و19.9 بالمئة في مايو/أيار.

وارتفع الإنتاج الصناعي 0.1 بالمئة في يونيو/ حزيران.