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وزير المالية التركي: بلادنا الثالثة عالميًا بين الدول "الأقل تضرراً" من كورونا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 18.09.2020 18:39
آخر تحديث في 19.09.2020 03:32
وزير المالية التركي: بلادنا الثالثة عالميًا بين الدول الأقل تضرراً من كورونا

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إن بلاده تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين وكوريا الجنوبية للدول "الأقل تضرراً" من تفشي وباء كورونا، وفقاً لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على "تويتر" الجمعة، حيث نشر فيديو حول توقعات المنظمة (دولية) للنمو في عام 2020.

وأضاف الوزير: "بفضل اقتصادنا القوي، ستتغير هذه التوقعات أيضًا للأفضل".

وأشار إلى أنه "في نضالنا ضد الوباء، ندين بالشكر والامتنان لجميع العاملين في قطاع الصحة، وموظفينا والعاملين الذين لم يتخلوا عن الإنتاج".

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