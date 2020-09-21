274 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة بمنطقة "المتوسط"

حققت صادرات الملابس الجاهزة المنتجة في منطقة البحر المتوسط التركية، 274 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى أغسطس/ آب الماضي.

جاء ذلك وفق رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة لمنطقة البحر المتوسط، غوركان تكين، في تصريح للأناضول، الاثنين.

وأفاد تكين أن صادرات المنطقة من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وأغسطس الفائت، سجلت زيادة بنسبة 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

وأشار إلى أن عملية شراء الزبائن من الخارج للملابس الجاهزة بدأت مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ولفت تكين إلى أن هولندا تصدرت قائمة أكثر البلدان استيرادًا للملابس التركية الجاهزة، تلتها ألمانيا ثم إسبانيا.