البنك المركزي التركي يرفع الفائدة من 8.25 إلى 10.25 بالمئة

أعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 8.25 إلى 10.25 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان صدر الخميس، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في العاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أنه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 8.25 إلى 10.25 بالمئة، لأجل إعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة.

وأضاف "أن استمرار عملية خفض التضخم أمر في غاية الأهمية لانخفاض علاوة المخاطر المحلية، وانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعزيز انتعاش الاقتصاد".

وتوقع البيان أن تختفي عوامل العرض المؤثرة على التضخم خلال فترة وباء كورونا، مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن التعافي السريع للاقتصاد والزخم الائتماني القوي والتطورات في الأسواق المالية، أعطت التضخم مسارا أعلى من المتوقع.

وأكد مواصلة البنك المركزي استخدام جميع الأدوات المتوافرة لديه، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي، المتمثل في تحقيق الاستقرار بالأسعار (التضخم).