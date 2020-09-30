صادرات تركيا تتجاوز 12 مليار دولار في أغسطس

بلغت قيمة الصادرات التركية خلال أغسطس/ آب الماضي، 12 مليارا و464 مليون دولار.

وبحسب معطيات التجارة الخارجية التي أعدتها هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون مع وزارة التجارة، سجلت صادرات البلاد تراجعا بمعدل 5.7 بالمئة في أغسطس، مقارنة بالشهر ذاته من 2019.

وأضافت المعطيات أن حجم الواردات إلى تركيا خلال أغسطس، حقق زيادة بمعدل 20.4 بالمئة، بقيمة 18 مليارا و742 مليون دولار.

وسجل عجز التجارة الخارجية زيادة بنسبة 168.2 بالمئة، بقيمة 6 مليارات و278 مليون دولار.

كما تراجع معدل الصادرات إلى الواردات لـ 66.5 بالمئة، بعدما كان يبلغ 85 بالمئة في أغسطس 2019.

وفيما يخص حجم التجارة الخارجية في الفترة بين يناير/ كانون الثاني، وأغسطس، سجلت الصادرات تراجعا بمعدل 12.9 بالمئة، مسجلة 102 مليار و343 مليون دولار.

وتناقصت نسبة الواردات إلى تركيا بواقع 1.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وبقيمة بلغت 135 مليارا و347 مليون دولار.