صادرات تركيا تتجاوز 16 مليار دولار في سبتمبر

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الجمعة، إن قيمة صادرات بلادها خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بلغت 16 مليارا و13 مليون دولار، بزيادة 28.5 % عن أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت بكجان في تصريح صحفي، أن قيمة صادرات تركيا خلال هذه الفترة، ارتفعت بنسبة 4.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت بكجان أن قيمة الصادرات التركية في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 34.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، مشيرة أن هذه الأرقام تعكس التعافي من جائحة كورونا ونجاح عملية العودة للحياة الطبيعية.

وذكرت أن قيمة صادرات تركيا تفوق 90 % من الواردات خلال سبتمبر الماضي، وأنها بقيت عند مستوى مرتفع للغاية ببلوغه 84.4 % خلال الأشهر التسعة من العام الحالي.

وأشارت الوزيرة أن جائحة كورونا أحدثت صدمات كبيرة ليس فقط في مجال الصحة، لكن أيضا في المجال الاقتصادي وأثرت على التوازنات في النظام العالمي.

وأوضحت أنه في الوقت الذي شهد فيه العالم انكماشا العام الماضي، حققت تركيا زيادة في صادراتها بنسبة 2.1 %، لتحتل المركز السادس عالميا من بين 50 دولة الأكثر تصديرا.

وذكرت بكجان أن أعداد المصدرين في تركيا تجاوز أعداد المستوردين لأول مرة في عام 2018، مشيرة أن الارتفاع بلغ خلال سبتمبر العام الحالي 6.8 %.

وحول البرنامج الاقتصادي الجديد للفترة 2021-2023، الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، الثلاثاء، قالت بكجان "سنواصل طريقنا نحو تحقيق الأهداف بطريقة مدروسة وحازمة".

يشار أن البرنامج الاقتصادي الجديد يقوم على ثلاث محاور رئيسية وهي "التوازن الجديد" و"الاقتصاد الجديد" و"التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد"، ويستهدف عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية إلى دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي، وتقليل التضخم وتحقيق التوازن في الحساب الجاري.