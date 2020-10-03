تركيا.. زيادة صادرات السفن 331.5 % في سبتمبر

حققت صادرات السفن واليخوت التركية، رقما قياسيا خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مسجلة زيادة بمعدل 331.5 %.

وأفاد بيان صادر عن جمعية مصدري السفن واليخوت وخدماتها (GYHİB)، السبت، أن قطاع صادرات السفن التركية، جاء في مقدمة قطاعات التصدير الأخرى، بالرغم من جائحة كورونا.

وأشار أن صادرات السفن حققت رقما قياسيا جديدا، مسجلة زيادة بمعدل 331.5 %، مقارنة بسبتمبر 2019، بقيمة 160 مليون دولار.

وأضاف أن قطاع صادرات السفن سجل زيادة في الأشهر الـ9 الأولى من العام، بنسبة 26.9 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بقيمة 921 مليون و860 ألف دولار.

وأوضح أن النرويج جاءت في مقدمة الدول المستوردة، بـ214 مليون دولار، تليها جزر مارشال بـ176 مليون دولار، ومالطا ثالثة بـ65 مليون دولار.