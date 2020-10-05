التضخم في تركيا عند معدل 11.75 بالمئة في سبتمبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 0.97 بالمئة، ليبلغ التضخم 11.75 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية الإثنين، فإن نسبة التضخم خلال سبتمبر الماضي، بلغت 11.75 على أساس سنوي، في حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين 14.33 بالمئة.

وأشارت أن مؤشر أسعار المنتجين زاد خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 2.65 بالمئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.33 بالمئة، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبنسبة 11.75 بالمئة مقارنة مع سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وكانت الأوساط الاقتصادية في تركيا تتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 1.38 بالمئة.

ومؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر إحصائي يقيس التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.