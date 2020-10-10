صادرات تركيا من الأحذية والمصنوعات الجلدية تتجاوز الـ988 مليون دولار

تجاوزت الصادرات التركية من الأحذية والمصنوعات الجلدية، 988 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب المعطيات المتوفرة من مجلس المصدّرين الأتراك "تيم"، بلغت قيمة صادرات الأحذية والمصنوعات الجلدية 988 مليونا و97 ألف دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع تسجيل انخفاض بواقع 22.7 بالمئة مقارنة بقيمتها، في نفس الفترة من العام 2019.

وتمثل صادرات الأحذية الجلدية نسبة 62.8 بالمئة من مجموع صادرات المصنوعات الجلدية، بقيمة قدرها 620 مليون و122 ألف دولار، خلال الفترة ذاتها.

وسجلت قيمة صادرات الأحذية الجلدية انخفاضا بنسبة 16.9 بالمئة مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام 2019، والتي كانت تبلغ 746 مليونا و441 ألف دولار.

ويعود الانخفاض المسجل في قيمة الصادرات في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية إلى التدابير والإجراءات المُتخذة حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بلغت الصادرات التركية من الأحذية والمصنوعات الجلدية، مليارا و278 مليونا و900 ألف دولار.

وتصدرت روسيا مستوردي الأحذية والمصنوعات الجلدية التركية، تلتها ألمانيا ثم إيطاليا والعراق وإسبانيا وكوريا الجنوبية، عام 2019.